Du grand Dhafer Youssef au festival international Hammamet 2026 avec l’album Shiraz

Dhafer Youssef signe son retour sur les scènes tunisiennes trois ans après une magnifique performance au festival international de Dougga 2023 et 11 ans sur la scène du festival international de Hammamet 2026. Un retour tant attendu qui coincide avec la sortie de son album Shiraz, le plus intime de ses albums inspiré et dédié à son épouse.

Un des plus grands ambassadeurs de la musique tunisienne à travers le monde a livré une performance exceptionnelle hypnotisant son public attentif et admiratif qui a fait théâtre comble à Hammamet au cours de cette soirée mémorable.

Outre l’évidence que son répertoire reste un hymne à la vie, à la paix et à l’amour, Dhafer Youssef possède cet atout fort de transporter voire transcender son auditoire. Son don épouse le lieu, sa synergie et la nature qui l’enveloppe, pour donner vie à une paix intérieure peu courante, rare. Un bien-être qui émane de la musique et des sonorités nouvelles, extraites de son album inédit “Shiraz”.

L’artiste manie l’art de se laisser écouter de bout en bout via ses instruments et sa voix reconnaissable. Grâce à sa virtuosité singulière, Dhafer Youssef crée un dialogue des cultures, tend une brèche vers la mixité, et met à disposition de l’audience tout un langage musical peu saisissable, mais qui titille la psyché et le ressenti du public.

Son nouvel album présenté dans le cadre cette édition anniversaire du festival porte le prénom de sa femme Shiraz Fradi, réalisatrice. Ce répertoire se veut plus intime, privé et qui a mélangé avec des sonorités inédites, stimulantes, nouvelles. Ce qui donne au public la sensation d’avoir découvert une autre version de leur artiste phare.

‘Shiraz’ est aussi une référence à une ville iranienne truffée de richesses historiques, et de patrimoine humain inépuisable. L’artiste vedette était entourée sur scène par Daniel Garcia Diego au piano, Mario Rom Trumpet, Swaéli Mbappé à la basse électrique, Tao Ehrlich au Drums et Nguyên Lê à la guitare électrique et qui s’occupe également du Sound Design.

Parmi les morceaux interprétés citons « Eyeblink and eternity » en 2 parties, « Rose Fragrance », « The Epistle of love » sur 3 parties, ou « Zakir Bhai Eternal Longing » sur 2 parties, sans oublier, « Milestones » et « Shajan ».

Avec Shiraz le grand artiste tunisien a offert au public un voyage musical captivant entre jazz, musiques arabes et traditions soufies accompagné d’une belle brochette de talents durant presque 2h, confirmant sa maîtrise du Oud, du rythme musical, et des compositions.

Musique classique, Jazz, Blues et sonorités orientales ont fusionné pour offrir de la magie aux soirées musicales attendues de cette saison du festival international de Hammamet qui se poursuit jusqu’au 13 août 2026 sous le slogan ‘Endless Memories’.

Tekiano avec communiqué