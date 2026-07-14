Météo en Tunisie : températures en hausse au nord

La Météo en Tunisie se caractérise mardi 14 juillet 2026 par des températures en hausse au nord et au centre et en légère baisse au sud-ouest. Le ciel est couvert de quelques nuages sur tout le pays. Les nuages seront plus denses l’après-midi sur les régions ouest.

Vent de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, faible à modéré, devenant plus fort l’après-midi sur les côtes et à l’extrême sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

La mer est peu agitée à progressivement agitée au nord et au golfe d’Hammamet. Les t empératures maximales varient entre 35°C et 40°C sur les côtes est et entre 41°C et 46°C ailleurs avec coups de sirocco.