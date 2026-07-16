Université de Sousse : 90 nouvelles formations axées sur l’IA, la robotique et les métiers d’avenir

L’Université de Sousse franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son offre académique. À l’occasion de la Journée nationale d’information sur l’orientation universitaire 2026, organisée à la Faculté de médecine de Sousse, son président, Lotfi Belkacem, a annoncé le renouvellement de 90 offres de formation, soit une augmentation d’environ 10 % par rapport aux programmes précédents.

Cette refonte des cursus vise à mieux répondre aux mutations technologiques et numériques ainsi qu’aux besoins croissants du marché de l’emploi. Les nouvelles formations mettent l’accent sur les secteurs les plus porteurs, notamment l’intelligence artificielle, la digitalisation, la robotique, les énergies renouvelables, l’environnement et les technologies vertes.

Selon Lotfi Belkacem, cette évolution marque une nouvelle phase dans le développement académique et scientifique de l’université. « Notre établissement entre dans une nouvelle dynamique fondée sur le renouvellement des formations et le renforcement de sa présence dans les domaines d’avenir », a-t-il déclaré.

Cette révision intervient après un cycle d’évaluation des programmes qui a duré entre six et sept ans. L’objectif est d’adapter les cursus universitaires aux profondes transformations de la société, de l’économie et des technologies, tout en préparant les étudiants aux métiers de demain.

Le président de l’Université de Sousse a également souligné que l’évolution des usages numériques impose une transformation des méthodes d’enseignement. Les étudiants d’aujourd’hui évoluent dans un environnement dominé par les smartphones, les plateformes numériques et les outils interactifs, ce qui nécessite une pédagogie davantage axée sur le numérique et l’innovation.

Parallèlement, l’université continue d’accorder une place importante aux sciences fondamentales, en particulier aux mathématiques appliquées, considérées comme essentielles dans des domaines tels que la finance, l’assurance, l’intelligence artificielle ou encore l’analyse des données. Pour Lotfi Belkacem, ces disciplines constituent un pilier de l’économie du savoir et de l’innovation.

L’Université de Sousse poursuit également son ouverture à l’international. Elle dispose aujourd’hui de plus de 300 conventions de partenariat avec des universités et institutions en Europe, en Afrique, dans le monde arabe, en Asie et sur le continent américain. Ces collaborations favorisent les échanges d’expertise, le développement de la recherche scientifique et l’innovation.

Grâce à cette stratégie de modernisation et d’internationalisation, l’Université de Sousse ambitionne de consolider son statut d’établissement de référence en Tunisie, capable de former des diplômés dotés des compétences recherchées par les entreprises et les secteurs émergents.

Tekiano avec TAP