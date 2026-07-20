Coupe du monde 2026 : L’Espagne grand vainqueur! les joueurs espagnoles raflent les prix individuels

L’Espagne est le nouveau champion du monde de Football ! La Roja bat en prolongations l’équipe Argentine dans la soirée du dimanche 19 juillet 2026 dans ​le New Jersey aux USA. L’Espagne a remporté la ​Coupe du monde de ‌football masculin ‌en battant ‌en prolongations (1-0) le tenant du titre, l’Argentine, réduite en infériorité numérique à ⁠la toute fin du temps réglementaire.

Ferran Torres a inscrit l’unique but de la finale du mondial 2026, le match Espagne vs Argentine, à la 106ème minutes qui permet aux Espagnols de remporter ⁠le titre mondial pour la deuxième fois de leur histoire, après 2010. Ce sacre de la “Roja” intervient deux ans après qu’elle a remporté le Championnat ​d’Europe.

Dominés dans le jeu et globalement incapables d’inquiéter la défense espagnole, à ‌part en toute fin de prolongation, les Argentins ont vu leurs ⁠espoirs de conserver leur ‌titre mondial s’amenuir quand leur milieu de terrain Enzo Fernandez a reçu un deuxième carton jaune dans les arrêts de jeu du temps réglementaire.

Lionel Messi a été plutôt ‌bien contenu par ⁠la défense espagnole et n’a pas réussi à faire la différence. Le ‌fait qu’il n’ait n’a pas marqué permet à Kylian Mbappé de remporter le Soulier ‌d’Or ⁠de meilleur buteur de la compétition (10 buts, contre 8 pour l’Argentin).

Le sacre mondial de l’Espagne ne s’est pas limité au trophée de la Coupe du monde. La Roja a également dominé le palmarès des récompenses individuelles, illustrant son emprise sur le tournoi avec trois distinctions majeures : Pau Cubarsí a été élu meilleur jeune joueur, Unai Simón meilleur gardien, tandis que Rodri a remporté le Ballon d’or du Mondial.

À seulement 19 ans, Pau Cubarsí a confirmé tout le potentiel entrevu depuis plusieurs saisons. Impérial en défense tout au long de la compétition, le jeune joueur du FC Barcelone s’est imposé comme l’une des révélations du tournoi.

Sa sérénité, son sens de l’anticipation et sa qualité de relance ont fait de lui un élément incontournable du dispositif de Luis de la Fuente. Sa désignation meilleur jeune joueur récompense un Mondial de très haut niveau et confirme l’émergence d’une nouvelle génération appelée à porter la Roja durant la prochaine décennie.

Derrière cette défense solide, Unai Simón a une nouvelle fois répondu présent dans les moments décisifs. Auteur de plusieurs arrêts déterminants tout au long de la compétition, le gardien de l’Athletic Bilbao a dégagé une grande assurance jusque lors de la finale face à l’Argentine. Sa régularité et son sang-froid lui ont valu le trophée du meilleur gardien du tournoi après avoir encaissé un seul but.

Au milieu de terrain, Rodri a incarné le véritable chef d’orchestre de l’équipe espagnole. Patron de l’entrejeu, précieux à la récupération comme dans l’organisation du jeu, il a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète.

Son influence constante sur le jeu de la Roja lui a permis de décrocher le Ballon d’or de cette Coupe du monde, récompensant le joueur le plus performant du tournoi.

Ces distinctions individuelles viennent couronner la domination espagnole sur cette édition 2026. Elles reflètent la force collective d’une sélection qui a su allier talent, discipline et maîtrise technique pour retrouver le sommet du football mondial seize ans après son premier sacre.

Tekiano avec TAP