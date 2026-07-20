Météo en Tunisie : temps chaud, températures en hausse

La Météo en Tunisie se distingue par un temps chaud et un ciel partiellement nuageux, lundi 20 juillet 2026, avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies sur les hauteurs ouest du nord et du centre, l’après-midi.

Vent de secteur Est, faible à modéré, devenant relativement fort, l’après-midi, sur le golfe de Gabès, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Mer peu agitée à localement agitée dans le golfe de Gabès.

Températures élevées avec des maximales comprises entre 39 et 44 degrés près des côtes et sur les hauteurs et entre 44 et 49 degrés dans le reste des régions avec coups de sirocco.