Météo en Tunisie : les températures hautes persistent

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps chaud et ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, mardi 21 juillet 2026. Les nuages seront progressivement denses, l’après-midi, sur les hauteurs ouest du nord et du centre, avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.

Ces précipitations concerneront localement certaines régions de l’Est, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Vent de secteur ouest au nord et au centre et de secteur sud au sud, faible à modéré, puis se renforçant relativement près des côtes Est et sur les hauteurs.

Mer calme à peu agitée. Les températures toujours en hausse et les maximales seront comprises entre 41 et 45 degrés près des côtes et sur les hauteurs et entre 46 et 49 degrés dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Une légère baisse des températures est attendue dans les régions côtières à partir de demain mercredi 22 juillet 2026 avec une persistance du temps chaud dans le reste des régions avec des températures maximales supérieures aux moyennes de 6 à 12 degrés, notamment, sur le sud ouest.