OLED evo et Micro RGB evo : deux visions du home cinéma haut de gamme dévoilées par LG Electronics

LG Electronics (LG) renforce son leadership sur le marché des téléviseurs premium avec deux technologies complémentaires : LG OLED evo et LG Micro RGB evo, chacune répondant à des usages et environnements différents.

Le LG OLED evo G6 AI offre une qualité d’image de référence grâce à ses pixels auto-émissifs, capables de reproduire des noirs parfaits, un contraste exceptionnel et des couleurs fidèles à la vision des créateurs.

Utilisés comme écrans de référence dans l’industrie cinématographique, les téléviseurs OLED LG garantissent une immersion digne d’une salle de cinéma. La technologie Reflection Free Premium réduit également les reflets, permettant de profiter d’une image optimale même dans des pièces lumineuses.

De son côté, le LG Micro RGB evo AI inaugure une nouvelle catégorie de téléviseurs LCD premium. Doté d’un système de rétroéclairage innovant produisant des spectres rouges, verts et bleus d’une grande pureté, il offre des couleurs éclatantes et une luminosité exceptionnelle, même dans les espaces très éclairés. Disponible jusqu’à 100 pouces, il est conçu pour les grands espaces ouverts où la taille de l’écran et l’impact visuel sont essentiels.

Avec cette double approche, LG propose désormais deux expériences home cinéma haut de gamme sans compromis : la précision cinématographique de l’OLED evo ou la puissance visuelle et les couleurs éclatantes du Micro RGB evo, afin que chaque utilisateur puisse choisir la technologie la mieux adaptée à son environnement.

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