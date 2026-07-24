Météo en Tunisie : températures en légère baisse

La Météo en Tunisie est marquée par des températures en légère baisse, vendredi 24 juillet 2026, dans le nord, les régions côtières et sur les hauteurs et les maximales oscilleront entre 38 et 42 degrés et entre 42 et 46 degrés ailleurs.

Le temps restera chaud dans le sud-ouest et les températures atteindront 48 degrés avec vent de sirocco, selon un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

D’après les prévisions, une hausse relative des températures sera attendue, les 25 et 26 juillet 2026, dans le nord.

Le vent soufflera de secteur nord sur le Nord et le Centre et de secteur est sur le Sud relativement fort près des côtes et sur le Sud et modéré sur le reste des régions. La mer sera agitée à localement très agitée dans les côtes Est.

Une baisse remarquable des températures est prévue au début de la semaine prochaine pour se situer au niveau des moyennes normales, et ce, après le déplacement des courants de vent vers le secteur nord.