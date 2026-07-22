Ooredoo Tunisie reconduit son partenariat avec le Comité National Olympique jusqu’en 2028

Ooredoo Tunisie renouvelle pour la troisième année consécutive son soutien aux athlètes tunisiens, à l’approche des Jeux Méditerranéens de Tarente et des JO de Los Angeles.

En effet, Ooredoo Tunisie a annoncé le renouvellement de son partenariat stratégique avec le Comité National Olympique Tunisien (CNOT), une troisième reconduction consécutive qui témoigne de la solidité du lien tissé entre l’opérateur télécom et le mouvement sportif national.

L’annonce est intervenue en marge de l’Assemblée générale ordinaire annuelle du CNOT, tenue mardi 21 juillet 2026, sous la présidence de Mehrez Boussayene, à la fois président du CNOT et membre du Comité International Olympique, en présence des membres du comité exécutif, des fédérations sportives et de représentants des médias.

Ce nouvel accord ne se limite pas à un simple renouvellement administratif. Il s’insère dans le programme de responsabilité sociétale “Tounes T3ich” porté par Ooredoo Tunisie, et confirme la volonté de l’opérateur d’accompagner durablement le sport tunisien.

Concrètement, l’entreprise s’engage à soutenir les athlètes tunisiens dans leurs compétitions locales, régionales et internationales, Jeux Olympiques compris, tout en épaulant les instances sportives dans leur développement et leur visibilité.

Au-delà du sponsoring, les deux parties présentent cette convention comme le reflet d’une vision partagée, articulée autour du dépassement de soi, de la solidarité et de l’excellence.

Le calendrier sportif qui s’annonce donne d’ailleurs tout son sens à cet engagement : dès le mois prochain, les athlètes tunisiens s’élanceront aux Jeux Méditerranéens de Tarente, en Italie, avant une année 2027 charnière dans la préparation olympique. Le partenariat, lui, court jusqu’en 2028, année des Jeux Olympiques de Los Angeles, couvrant ainsi l’intégralité du prochain cycle olympique.

Pour Eyas Assaf, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, ce renouvellement traduit une conviction de fond : « Chez Ooredoo Tunisie, nous sommes convaincus que soutenir le sport, c’est investir dans les femmes et les hommes qui porteront les couleurs de la Tunisie sur les plus grandes scènes internationales. » .

Il ajoute que ce troisième renouvellement consécutif « traduit notre volonté d’inscrire cet engagement dans la durée et d’accompagner nos champions tout au long de leur parcours vers les Jeux Olympiques de 2028 ».

Mehrez Boussayene, Président du CNOT considère que « Le renforcement du soutien de Ooredoo Tunisie constitue un signal fort pour nos athlètes et permettra au Comité de poursuivre ses missions dans les meilleures conditions. »

Il salue un partenaire qui partage pleinement les valeurs du mouvement olympique, et voit dans ce renforcement du soutien un signal fort adressé aux athlètes tunisiens à l’approche des prochaines échéances, Jeux Méditerranéens et Jeux Olympiques de 2028 en tête.

Le sport, pilier de la stratégie RSE de Ooredoo

Avec cette reconduction, Ooredoo Tunisie confirme sa stratégie consistant à faire du sport l’un des piliers de son programme “Tounes T3ich”. L’opérateur mise ainsi sur le soutien aux jeunes talents et l’encouragement de la jeunesse tunisienne, avec l’ambition affichée de contribuer au rayonnement du pays sur la scène sportive internationale.

Un positionnement qui, à trois ans des Jeux Olympiques 2028, place Ooredoo comme l’un des partenaires de référence du sport tunisien pour les années à venir.

Tekiano