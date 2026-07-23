Coupure d’électricité en Tunisie : la plateforme citoyenne “Famma-dhaw” signale les pannes en temps réel

Face aux coupures de courant qui perturbent le quotidien dans plusieurs régions tunisiennes, une initiative numérique citoyenne a vu le jour pour répondre à un besoin simple, mais essentiel, celui de savoir où l’électricité est disponible, et où elle ne l’est pas.

Le développeur de logiciels et entrepreneur Ghazi Ketata a lancé dans ce sens à la date du 22 juillet 2026, la plateforme interactive ‘Famma-dhaw‘ (littéralement Il y a de l’électricité) permettant aux citoyens de signaler en temps réel les zones touchées par des coupures de courant.

L’idée est née d’un constat partagé par de nombreux usagers; en période de tension sur le réseau, l’information circule souvent trop lentement, ou de façon fragmentée. Avec Famma-dhaw, les habitants peuvent consulter et alimenter une carte collaborative qui reflète l’état de l’électricité dans différentes régions du pays.

Une manière concrète de transformer l’expérience quotidienne des usagers en donnée utile pour tous, à défaut d’être informé par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz; STEG.

La plateforme Famma-Dhaw pensée et mise à jour par les citoyens

L’entrepreneuse Ameni Mansouri, chargée de la communication de la plateforme, a expliqué sur les ondes de la radio Mosaïque FM, que cette initiative répondait à une forte demande des citoyens, désireux d’obtenir des informations actualisées sur la disponibilité de l’électricité dans leur région.

Dans un contexte où chaque minute compte, la possibilité de vérifier rapidement si une zone est alimentée ou non devient un outil pratique pour mieux s’organiser au quotidien.

La force de Famma-dhaw repose sur son fonctionnement participatif. Le contenu affiché sur la plateforme dépend exclusivement des signalements des utilisateurs.

Autrement dit, ce sont les citoyens eux-mêmes qui alimentent la carte, en indiquant les coupures constatées autour d’eux. Ce modèle collaboratif donne à l’outil une dimension communautaire forte, tout en l’inscrivant dans une logique d’utilité publique.

Pour préserver la fiabilité des informations, la plateforme a intégré plusieurs mécanismes de contrôle. Chaque participant doit attendre dix minutes entre deux notifications, afin d’éviter les signalements excessifs ou malveillants.

De plus, chaque alerte est automatiquement supprimée après 45 minutes. Cette durée limitée permet de garder une carte plus pertinente et de réduire le risque d’informations obsolètes.

Ce choix technique est important, car il montre que Famma-dhaw ne se contente pas d’agréger des signalements : elle cherche aussi à garantir un minimum de qualité dans les données affichées. Dans un système participatif, la crédibilité dépend souvent de l’équilibre entre ouverture au public et protection contre les abus.

Un outil citoyen, pas commercial

Ameni Mansouri a également tenu à préciser que Famma-dhaw ne remplace pas les structures officielles. La plateforme n’a pas été conçue pour se substituer aux institutions responsables de la gestion de l’électricité, mais pour offrir un complément d’information utile aux usagers. Elle n’a pas non plus été pensée dans une logique commerciale, mais comme une réponse citoyenne à une difficulté concrète.

Cette précision est essentielle, car elle situe le projet dans une démarche d’intérêt collectif plutôt que dans une stratégie de monétisation.

Dans un paysage numérique où de nombreux services cherchent à exploiter l’attention ou les données des utilisateurs, Famma-dhaw se distingue par son positionnement simple : informer, aider et relier les citoyens autour d’un besoin commun.

Le lancement de la plateforme a suscité un intérêt rapide. Selon Ameni Mansouri, Famma-dhaw a enregistré plus de 200 mille signalements au cours de sa première journée d’activité. Un chiffre qui témoigne à la fois de l’ampleur du besoin et de la réactivité du public face à un outil jugé utile.

Au fond, le succès de Famma-dhaw tient à sa simplicité. Pas de promesse spectaculaire, pas de gadget inutile : seulement un outil clair, centré sur un besoin concret, et construit autour de la participation des usagers.

Dans un pays où les coupures de courant peuvent bouleverser l’organisation des familles, des commerces et des activités quotidiennes, une telle plateforme apporte une réponse à la fois moderne et pragmatique.

Comment ça marche?

Pour signaler de votre côté les coupures d’électricité ou le retour de l’électricité dans votre ville rendez-vous sur le site Famma-dhaw : https://famma-dhaw.com/ et appuyez sur les boutons “pas de lumière” ou ” j’ai de la lumière”. Après le vote, la zone se verrouille 10 minutes, le temps que la situation évolue. Les compteurs reflètent les signalements des 45 dernières minutes.

Tekiano