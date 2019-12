Success Story TN: Mohamed Sellaouti, 34 ans, chercheur et entrepreneur 2.0 de Tunis

Ces jeunes tunisiens ont décidé de prendre leur avenir en main, de lancer leur projet, poursuivre un parcours atypique ou tout simplement suivre leurs passions. Tekiano partage avec vous, plusieurs success stories de jeunes tunisiens qui ont réalisé leurs potentiels et concrétisé leurs projets tout en bénéficiant du coup de pouce de l’Union européenne, par son action de terrain dans toutes les régions de Tunisie.

Découvrez l’histoire de Mohamed Sellaouti: Mohamed est un chercheur et entrepreneur 2.0 Fondateur de la start-up Embedded solutions – Advanced technologies (ESAT TN). Il a bénéficié du programme européen MOBIDOC soutenu par l’union Européenne.

Parcours de Mohamed Sellaouti:

À la fin de son cursus d’ingénieur à l’Institut supérieur d’informatique en 2013, Mohamed est sélectionné par le programme européen MOBIDOC pour préparer une thèse dans le service contrôle qualité de la filiale tunisienne d’une entreprise française.

Pendant trois ans, il a bénéficié d’une bourse de recherche de l’Union européenne qui lui a permis de mener sereinement ses travaux sur de nouveaux procédés d’amélioration continue de la fiabilité des composants électroniques fabriqués par l’entreprise. Pendant ce temps, désireux de voler de ses propres ailes, Mohamed mûrit son projet de création d’entreprise.En 2017, il réunit autour de lui une quinzaine de chercheurs et plusieurs investisseurs pour lancer Embedded solutions – Advanced technologies (ESAT).

Cette start-up spécialisée dans la conception et le prototypage de circuits imprimés pour l’industrie électronique est unique en son genre en Tunisie. Elle réalise aujourd’hui 60 % de son chiffre d’affaires à l’international et entend poursuivre sa croissance.

ESAT a reçu le label Startup le 10 mai 2019 lors de la cérémonie de remise du label startup pour la deuxième cohorte d’entreprises émergentes organisée au siège du ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique.

Mohamed confie avoir plusieurs projets en développement, dont par exemple une nouvelle génération d’interrupteurs sans fil et sans pile, moins chers et plus durables. Pour cela, le jeune entrepreneur mise sur la coopération avec d’autres start-up technologiques aux savoir-faire complémentaires.

MOBIDOC est un dispositif de mobilité pour les jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) qui leur permet de réaliser des travaux de recherches dans le milieu professionnel selon les besoins de l’entreprise où ils sont accueillis.

Ce dispositif phare a été mis en place dans le cadre du Programme d’Appui au Système de Recherche et d’Innovation (PASRI), financé par l’Union Européenne et géré par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR).

