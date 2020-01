Success Story TN : Ons Toumi, 17 ans, lycéenne caricaturiste (Sfax)

Ces jeunes tunisiens ont décidé de prendre leur avenir en main, de lancer leur projet, poursuivre un parcours atypique ou tout simplement suivre leurs passions. Tekiano partage avec vous, plusieurs success stories de jeunes tunisiens qui ont réalisé leurs potentiels et concrétisé leurs projets tout en bénéficiant du coup de pouce de l’Union européenne, par son action de terrain dans toutes les régions de Tunisie.

Découvrez l’histoire de Ons Toumi : Ons est une jeune lycéenne de Sfax passionnée par le dessin et la caricature, âgée tout juste de 17 ans. Elle fait partie des jeunes qui ont intégré l’école de caricature lancée dans le cadre du projet Tfanen soutenu par l’union Européenne.

Parcours de Ons Toumi

Fille d’enseignants, Ons souhaite plus tard devenir médecin. Une ambition à la portée de cette lycéenne brillante de Sfax. Mais, à côté de ses études, la jeune fille a développé un talent certain pour le dessin et la peinture.

Quelques-unes de ses toiles ornent le salon de la maison familiale ; tandis que d’autres dessins remplissent les classeurs rangés sur les étagères de sa chambre.« J’ai toujours aimé dessiner et représenter des scènes ou des personnes », explique-t-elle. Alors lorsqu’elle a entendu parler de la création d’une école de caricature par le projet Tfanen soutenu par l’Union européenne, elle n’a pas hésité à s’y inscrire.

Présent dans trois écoles de Sfax, le projet consiste à initier les jeunes à l’art de la caricature grâce à des cours donnés par des références tunisiennes et étrangères du dessin de presse. La venue du célèbre caricaturiste irakien Abderrahim Yasser reste ainsi un de ses « meilleurs souvenirs de l’année ».

Ons se passionne désormais pour cet art et prend plaisir à caricaturer ses proches ou même des personnalités politiques connues. La caricature lui permet surtout de « faire rire ou pleurer en attirant l’attention sur des situations humanitaires et sociales difficiles pour faire réagir les gens.

Ons Toumi vient tout juste de remporter le premier prix d’un concours de dessins sur le thème des accidents de la route. Les prix ont été remis dans le cadre des activités de la Foire du livre de Sfax.

Le projet Tfanen – Tunisie Créative

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, démarré en Juin 2016 et financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles.

Le projet est une collaboration avec le réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.

Les principaux objectifs de Tfanen dans le cadre du programme d’appui au secteur de la culture (PACT) sont : la promotion de la diversité culturelle tunisienne et l’accès à la culture, aux niveaux local, national et international, le soutien de la liberté d’expression et de création notamment des jeunes générations et l’encouragement de la professionnalisation des métiers de la culture.

