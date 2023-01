Un Google Doodle spécial le grand écrivain égyptien Ihssan Abdel Koudouss

Google Doodle rend hommage à un grand journaliste et écrivain égyptien Ihssan Abdel Koudouss, auteur arabe emblématique de la deuxième moitié du siècle dernier. Google nous informe qu’en ce jour de 2022, la première traduction anglaise du roman dramatique de Kodouss, “La Anam” ou ‘I Do Not Sleep’, est sortie. Roman qui a été adapté en long-métrage “Sleepless” avec Faten Hamama et Omar Sherif.

Ihssan Abdel Koudouss est né en janvier 1929 et mort en janvier 1990 au Caire. Il est d’origine turque et diplômé en droit. Il a été avocat au début de sa vie professionnelle puis s’est tourné vers l’écriture tout en étant journaliste pour les journaux égyptiens Al Akhbar et Al Ahram.

L’écrivain égyptien a à son actif plus de 60 œuvres entre romans et nouvelles. Parmi les plus connues ‘Ana horra’ (je suis libre), ‘Al-Kheit al-rafi3’ (le fil très fin), ‘Dami wa domou3i wa ibtessami’ (mon sang, mes larmes et mon sourire) ‘Fi baytina ragol’ (un homme dans notre maison) et ‘Al-Rossassa la tazal fi gaybi’ (la balle est encore dans ma poche).

Il a écrit sur l’actualité en plus des romans de fiction et des nouvelles. Il a séduit les masses en arabe et à travers le monde lorsqu’il a écrit le roman “la Anam” dans les années 1950, mais il ne sera traduit en anglais que bien plus tard parce que les critiques littéraires ont rejeté son style simple et direct.

S.B.

