“Imprim’Ness”, premier Festival des arts de l’impression et de l’illustration en Tunisie

“Imprim’Ness” est le premier Festival des arts de l’impression et de l’illustration en Tunisie, qui se tiendra les 10 et 11 mars 2023 à l’Institut français de Tunisie (IFT) en vue de découvrir ou redécouvrir les nombreuses techniques d’impression qui se mettent au service des plus belles œuvres d’artistes d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Initié par la galerie d’art ArtForNess en collaboration avec l’IFT, ce festival se veut une célébration du dessin, sous toutes ses formes et ses techniques, en mettant en avant la synergie et la créativité des artistes du bassin Méditerranéen. Et pour cette première édition, qui a lieu en Tunisie, les organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur le pays du papyrus et des dessins millénaires : l’Egypte.

Le programme qui se veut au goût notamment des amateurs d’art et des collectionneurs prévoit une exposition, deux formations, trois ateliers , une table ronde et 20 stands de vente.

Intitulée “Membres solides d’un corps en fusion” l’exposition est une collection d’œuvres multidisciplinaires allant des textes aux dessins en passant par la performance et l’animation.

La table ronde “L‘Intelligence artificielle et l’art peuvent-ils coexister paisiblement ?” est consacrée à la discussion avec des artistes établis sur la façon dont ils perçoivent leur métier aujourd’hui, demain et dans les années à venir.

Les formations sont ouvertes aux professionnels de la culture et les ateliers seront ouverts au grand public.

Les 20 stands d’expos-ventes d’œuvres illustrées offrent un espace ouvert à tous pour la commercialisation et la vente de leurs produits. Les visiteurs peuvent également découvrir les arts illustrés sous différentes formes et médiums, comme des caricatures réalisées par un artiste local, des bandes dessinées, du papier et des tissus.