Le film Bakma d’Abdelhamid Bouchnak sélectionné dans la section “Fuori Concorso” au Festival de Locarno 2026

Le réalisateur tunisien Abdelhamid Bouchnak est fier d’annoncer que son nouveau film Bakma sera présenté en première mondiale dans la sélection “fuori concorso’, lors de la 79e édition du Festival international du film de Locarno prévu du 5 au 15 août 2026 en Suisse.

Abdelhamid Boucknak déclare que ‘Après la sélection du film Dachra à la Semaine de la Critique de Venise en 2018, cette nouvelle étape est une immense joie et une grande fierté. Elle confirme qu’il est possible de continuer à croire en un cinéma libre, ambitieux et indépendant’.

Le long-métrage de fiction Bakma d’une durée de 117 minutes a été écrit, réalisé et monté par Abdelhamid Bouchnak. Il a ajouté que que ce projet avait bénéficié des conseils et de l’aide du cinéaste Mehdi Hmili tout au long de sa conception.

Le rôle principal est porté par le comédien Aziz Jebali, entouré à l’écran par Hedy Krissane, Mounira Zakraoui et Zahra Mechergui.

Les décors ont été confiés à Amine Chouiref, tandis que les costumes ont été dessinés par Aicha Khelil et les coiffures et maquillages réalisés par Mariam Khadhraoui, lit-on sur la fiche technique du film partagé par le site officiel du festival Locarno.

La production de ce long-métrage tunisien est portée par Hamza Bouchnak et Hosni Ghariani pour le compte de la société 3SG Group, en co-production avec Shkoon Production. La post-production a été finalisée par Hachem Souilah.

Le film tunisien Bakma a été retenu au sein de la section “Fuori Concorso” (hors concours), une section non compétitive du festival fonctionnant comme un laboratoire artistique, où se mêlent librement divers genres cinématographiques et formes de narration.

La projection de “BAKMA” place la production tunisienne aux côtés d’œuvres signées par des signatures d’avant-garde du cinéma international.

Cette section rassemble notamment le nouveau projet “Seize moments de ma vie” du réalisateur espagnol Albert Serra, figure du cinéma d’auteur européen. La programmation met également à l’honneur le cinéaste italien Marco Bellocchio à travers le documentaire “Marco Bellocchio: la porta della réalité” réalisé par Fabio Lovino.

Le cinéma de genre et les esthétiques singulières complètent cette sélection avec “Roma elastica” du Français Bertrand Mandico, le court-métrage “Tombe des rêves” du réalisateur underground F.J. Ossang, ainsi que le documentaire “Atcha atcha” du Sénégalais Mamadou Dia, déjà primé à Locarno par le passé.

La sélection officielle globale du festival de Locarno 2026 rassemble un total de 103 premières mondiales à travers ses différentes sections compétitives et parallèles. Par ailleurs, la compétition internationale principale (Concorso Internazionale) mettra en lice dix-sept longs-métrages pour le Léopard d’or.

Tekiano