La Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis obtient la certification de conformité à la norme internationale ISO 21001:2018

L’Université de Tunis El Manar (UTM) annonce que La Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis (FDSPT) a obtenu la certification de conformité à la norme internationale ISO 21001:2018 relative au système de management pour les organismes d’éducation/formation (SMOE).

Cette distinction est obtenue à l’issue de l’audit externe clôturé qui s’est déroulé le 8 juillet 2026 précise l’Université de Tunis El Manar dans un communiqué.

Cette nouvelle certification ISO reflète l’engagement de la faculté à l’application des normes internationales de qualité en matière de formation et de gestion, souligne le communiqué de l’UTM.

Tekiano avec Communiqué