Météo en Tunisie : températures élevées au nord et sud ouest

La Météo en Tunisie affiche un temps clair lundi 13 juillet 2026 sur toutes les régions du pays. Le vent souffle de secteur est, faible à modéré. Il souffle relativement fort près des côtes et les hauteurs et se renforce dans l’après midi au sud avec des phénomènes de sable locaux.

La mer est très agitée dans la zone de Serrat et agitée sur les restes des côtes. Les températures sont en légère baisse et oscillent entre 33 et 37° sur les régions côtières et en hauteurs selon l’institut national de météorologie.

Les températures sont entre 38 et 43° sur les restes des régions et atteindront 46° au nord Ouest et 47°au sud ouest avec apparition de coups de sirocco.