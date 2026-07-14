Tunisie Autoroutes et l’ANME s’associent pour une meilleure efficacité énergétique

Une convention de partenariat et de coopération a été conclue entre l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et la société Tunisie Autoroutes dans l’objectif de soutenir les efforts de l’État en matière de transition énergétique.

Outre le renforcement de l’efficacité énergétique, cette convention signée le 13 juillet 2026, vise à réduire l’empreinte carbone globale de la Tunisie, conformément aux orientations stratégiques du pays.

Selon le directeur général de l’ANME, Nafaa Baccari, cet accord marque une étape importante dans l’intégration des principes de l’efficacité énergétique au sein des entreprises publiques.

D’aprés lui, la société Tunisie Autoroutes prévoit d’adopter les énergies renouvelables dans l’ensemble de ses installations sur tout le réseau autoroutier national. L’ANME s’est engagée à fournir un accompagnement technique pour faire de cette entreprise un modèle de référence pour les autres institutions publiques et privées.

Ahmed Ezzedine, le PDG de Tunisie Autoroutes, a précisé que la coopération entre les deux institutions prévoit la mise en œuvre de programmes de maîtrise de l’énergie pour les installations, les équipements et le parc de la société.

Il est prévu aussi le développement de projets liés aux énergies renouvelables et l’organisation de campagnes de sensibilisation communes destinées aux usagers des autoroutes afin de promouvoir une culture de consommation rationnelle de l’énergie.

Les deux institutions collaboreront également sur des initiatives de réduction des émissions de carbone, incluant notamment une campagne de reboisement d’envergure prévue pour septembre 2026.

Tekiano avec communiqué