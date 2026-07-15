Hajj 2027 : ouverture des inscriptions à partir du 20 juillet 2026

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé mercredi l’ouverture des inscriptions pour le pèlerinage du Hajj au titre de l’année 1448 de l’Hégire/2027, du 20 juillet au 20 août 2026.

Les candidatures sont ouvertes aux citoyens n’ayant jamais accompli le pèlerinage, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’une nouvelle candidature après une précédente demande non retenue.

Les inscriptions s’effectuent exclusivement en ligne via la plateforme dédiée du ministère.

Les candidats devront ensuite déposer auprès de la délégation régionale des Affaires religieuses dont ils relèvent une copie de leur carte nationale d’identité ainsi que le reçu d’inscription afin de faire vérifier et valider leur dossier.

Le ministère précise également que chaque demandeur doit renseigner une adresse électronique personnelle lors de l’inscription.

Un numéro vert (80 101 863) a été mis en place pour fournir des informations complémentaires aux candidats.