Météo en Tunisie : persistance du temps chaud sur toutes les régions

La Météo en Tunisie se caractérise par la persistance du temps chaud sur toutes les régions, mercredi 15 juillet 2026. Le ciel est clair à peu nuageux. Les nuages seront plus denses sur les hauteurs ouest l’après-midi, selon l’INM.

Le vent soufflera du secteur sud faible à modéré puis de secteur nord sur le nord et de secteur est sur le centre et le sud.

La Mer est peu agitée. Les températures seront toujours élevées avec des maximales comprises entre 38°C et 42°C sur les côtes et les hauteurs, et entre 43°C et 47°C ailleurs, avec coups de sirocco.