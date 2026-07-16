Salon national de l’artisanat de Sousse 2026 : plus de 500 artisans attendus pour la 17e édition

Le Salon national de l’artisanat de Sousse fera son grand retour du 17 au 26 juillet 2026 au Parc des expositions de Sousse ,à l’occasion de sa 17e édition. Organisé sous l’égide du ministère du Tourisme en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), cet événement s’impose comme le deuxième plus grand salon dédié à l’artisanat en Tunisie.

Durant dix jours, plus de 500 artisans venus de l’ensemble des gouvernorats du pays présenteront leur savoir-faire et leurs créations au public. Le salon réunira des maîtres artisans, des créateurs, des institutions spécialisées, des associations professionnelles ainsi que des startups développant des solutions innovantes dans le secteur de l’artisanat.

Cette nouvelle édition mettra en lumière la richesse et la diversité du patrimoine artisanal tunisien à travers des pavillons représentant les différentes régions du pays.

Les visiteurs pourront découvrir une large sélection de produits artisanaux, notamment :

– le tissage traditionnel et les tapis artisanaux ;

– les bijoux traditionnels tunisiens ;

– la poterie et la céramique ;

– les produits naturels et du terroir ;

– les vêtements et costumes traditionnels ;

– les objets en bois sculpté ;

– les créations en cuivre et en métal ;

– ainsi que de nombreuses autres réalisations reflétant l’identité culturelle tunisienne.

Au-delà de sa dimension commerciale, le Salon national de l’artisanat de Sousse constitue une véritable vitrine du patrimoine culturel tunisien. L’événement permet aux artisans de valoriser leur savoir-faire, de développer de nouvelles opportunités commerciales et de promouvoir les métiers traditionnels auprès du grand public.

La participation de jeunes entreprises innovantes et d’associations spécialisées témoigne également de la volonté de moderniser le secteur tout en préservant les techniques artisanales transmises de génération en génération.

Le 17e Salon national de l’artisanat de Sousse sera ouvert tous les jours, du 17 au 26 juillet 2026, de 11h00 à 22h00 au Parc des expositions de Sousse.

Véritable rendez-vous estival pour les amateurs d’artisanat, de décoration et de produits du terroir, cette manifestation confirme le rôle de Sousse comme l’un des principaux pôles de promotion de l’artisanat tunisien et de la créativité locale.

Tekiano