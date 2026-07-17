Afef Ben Mahmoud présidente du jury de la compétition Cineasti del Presente à Locarno Film Festival 2026

Le Festival international du film de Locarno, Locarno Film Festival, a dévoilé la composition des jurys de sa 79ᵉ édition, qui se tiendra du 5 au 15 août 2026. L’actrice, réalisatrice et productrice tunisienne Afef Ben Mahmoud a été nommée présidente du jury de la compétition « Cineasti del Presente » (Cinéastes du présent).

Cette compétition est consacrée aux premiers et deuxièmes longs métrages de cinéastes émergents. Cette nomination vient confirmer une nouvelle fois la place grandissante des talents arabes sur la scène cinématographique internationale.

Le jury sera également composé du producteur et réalisateur tchèque Radovan Síbrt et de la réalisatrice italienne Margherita Spampinato.

Au fil de son parcours, Afef Ben Mahmoud s’est imposée comme une figure incontournable du cinéma d’auteur, en tant qu’actrice, réalisatrice et productrice. Elle s’est illustrée à travers des rôles marquants au cinéma et à la télévision, notamment dans Les Fantômes de Mehdi Hmili et Round 13 de Mohamed Ali Nahdi, une interprétation qui lui a valu le prix de la meilleure performance au Festival international du film du Caire.

Son parcours comprend également des collaborations artistiques de référence, notamment sur Les Épouses de la peur et Le Dernier Film de Nouri Bouzid. En parallèle, elle a développé une carrière de réalisatrice en coréalisant, avec Khalil Benkirane, une œuvre saluée par la critique et récompensée dans plusieurs festivals internationaux.

Elle a été la directrice du festival Gabès Cinéma Fen dans son édition 2026.

Tekiano avec communiqué