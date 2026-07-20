Festival Tunis Tout Court 2026 : ouverture de l’appel à films et lancement de la compétition du meilleur article critique de l’année sur le cinéma tunisien

L’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC), affiliée à la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) annonce l’ouverture de l’appel à films pour la 14ème édition du Festival national du court métrage professionnel “Tunis Tout Court”.

Le festival se tient du 1er au 4 octobre 2026 à la Maison de la Culture Ibn Rachiq à Tunis, en marge de la célébration du 40ème anniversaire de la création de l’ATPCC, fondée en 1986. La date limite de dépôt des films est fixée au 23 août 2026 à minuit.

L’ATPCC a annoncé également le lancement de l’appel à candidatures pour la compétition du meilleur article critique de l’année consacré au cinéma tunisien.

Cette distinction récompensera une critique cinématographique dont l’article se sera distingué par la qualité de son analyse, la pertinence de son regard et sa capacité à nourrir le débat autour du cinéma tunisien.

Elle vise à mettre en lumière le rôle essentiel de la critique dans la vie culturelle nationale et à saluer les contributions les plus marquantes publiées au cours de la période 2025-2026. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23 août 2026.

Dédié au court métrage tunisien professionnel, Tunis Tout Court se veut une vitrine de la création cinématographique tunisienne contemporaine.

Le festival met particulièrement en valeur les œuvres de format court, reconnues comme un espace privilégié d’innovation, d’expérimentation et d’émergence de nouveaux talents. Il entend également offrir aux films et à leurs auteur(e)s une reconnaissance critique contribuant à leur visibilité et à leur diffusion.

Tekiano avec TAP