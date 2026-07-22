Le site archéologique de Ben Arous ouvre temporairement ses portes aux visiteurs le week-end

Le site archéologique de Ben Arous, situé dans l’enceinte du Centre culturel et sportif pour la jeunesse, est désormais accessible chaque samedi et dimanche. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la valorisation d’un ensemble patrimonial majeur découvert en 2019.

Le site archéologique de Ben Arous est ainsi désormais ouvert temporairement aux visiteurs et aux chercheurs selon l’Institut national du patrimoine. Cette mesure transitoire restera en vigueur en attendant la mise en place d’un mode de gestion définitif.

L’ouverture a été annoncée après l’achèvement des fouilles et des travaux de restauration menés sous la supervision du ministère des Affaires culturelles, dans le cadre de la coopération tuniso-chinoise lancée en 2023.

L’accord signé le 5 juin 2023 entre l’INP et le Centre national de recherche archéologique de Chine a permis de structurer un projet de recherche, de mise en valeur et de protection du site sur plusieurs années.

Découvert fortuitement en 2019 lors des travaux de construction du complexe culturel et sportif de la jeunesse, le site s’étend sur environ 9 000 m². Il abrite un temple d’époque carthaginoise réutilisé à l’époque romaine, des quartiers résidentiels et artisanaux, des thermes, ainsi que des vestiges d’huileries romaines.

Les travaux récents ont aussi permis de mettre en place des équipements destinés à l’accueil du public, comme des escaliers d’accès, un portail principal, un parcours pavé et une passerelle métallique reliant les différentes composantes du site. Des panneaux explicatifs et des plans de restitution de l’époque romaine ont été installés pour enrichir la visite.

Selon les informations publiées sur le chantier, la mission archéologique tuniso-chinoise a mené des prospections géophysiques, des fouilles stratigraphiques et des études de datation des objets découverts. Parmi les trouvailles les plus notables figurent les vestiges d’une maison et de thermes romains, confirmant l’intérêt scientifique et historique du site.

Tekiano