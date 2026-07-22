Météo en Tunisie : températures en légère baisse

La Météo en Tunisie affiche quelques nuages sur la plupart des régions ce mercredi 22 juillet 2026, devenant plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies.

Vent de secteur nord sur le nord, de secteur est sur le centre et de secteur ouest sur le sud, faible à modéré et devenant plus fort sous orages. Mer moutonneuse dans le nord et peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont en légère baisse dans le nord, la région du sahel et les hauteurs et restent élevées dans le reste des régions, avec des maximales comprises entre 38 et 42 degrés près des côtes et les hauteurs et entre 43 et 49 degrés ailleurs, avec vent de sirocco.