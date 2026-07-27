Sidi Bou Saïd inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : après Dahar en avril, dix sites tunisiens sont classés

Le village emblématique de Sidi Bou Saïd rejoint officiellement la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, informe la Délégation Permanente de la Tunisie auprès de l’UNESCO. La Tunisie célèbre ainsi une nouvelle victoire pour son patrimoine culturel.

Réuni à Busan, en République de Corée, dans le cadre de sa 48ᵉ session organisée du 19 au 29 juillet 2026, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a décidé, à l’unanimité, d’inscrire le Village de Sidi Bou Saïd sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial.

Cette reconnaissance internationale vient consacrer l’un des sites les plus emblématiques de Tunisie, célèbre pour son architecture blanche et bleue, ses ruelles pittoresques, son héritage culturel et son panorama exceptionnel sur le golfe de Tunis.

L’inscription de Sidi Bou Saïd est l’aboutissement d’un travail de longue haleine. Ce projet a été coordonné par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, tandis que son élaboration scientifique et technique a été assurée par le ministère des Affaires culturelles et l’Institut national du patrimoine. De nombreux ministères, institutions publiques, experts et partenaires ont également contribué à cette candidature.

La diplomatie tunisienne a joué un rôle déterminant tout au long du processus grâce aux efforts de la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l’UNESCO, qui a mené une importante campagne de sensibilisation auprès des États membres du Comité du patrimoine mondial.

Dhia Khaled, ambassadeur et délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, a salué cette décision historique, en prenant la parole devant les membres du Comité de l’UNESCO, et remercié les États membres pour leur soutien.

Il a rappelé que Sidi Bou Saïd représente un lieu d’exception où se rencontrent patrimoine architectural, héritage spirituel et inspiration artistique. Depuis plus d’un siècle, le village attire peintres, écrivains, musiciens et visiteurs venus du monde entier, séduits par son identité unique et son atmosphère préservée.

Le représentant tunisien a également souligné que cette inscription constitue avant tout un engagement renouvelé en faveur de la protection et de la transmission du patrimoine culturel, naturel, immatériel et documentaire de la Tunisie aux générations futures.

La Tunisie compte désormais dix sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

Grâce à cette nouvelle inscription, la Tunisie porte désormais à dix le nombre de ses biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce résultat confirme la richesse exceptionnelle de son patrimoine et place le pays parmi les nations arabes et africaines les mieux représentées sur les différentes listes de l’organisation.

Cette distinction devrait également renforcer l’attractivité touristique de Sidi Bou Saïd, déjà considéré comme l’une des destinations incontournables du pays, tout en favorisant de nouveaux projets de conservation et de mise en valeur du site.

L’année 2026 restera comme un tournant majeur pour le patrimoine tunisien. En l’espace de quelques mois, la Tunisie a obtenu deux reconnaissances majeures de l’UNESCO.

En avril, le Géoparc Dahar a intégré le Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO, consacrant la richesse géologique et paysagère du sud tunisien. En juillet, c’est au tour du village de Sidi Bou Saïd de rejoindre la Liste du patrimoine mondial.

Ces deux distinctions illustrent la diversité du patrimoine tunisien, qu’il soit naturel, historique ou culturel, et témoignent des efforts entrepris par les autorités et les spécialistes pour préserver ces trésors.

Elles constituent également un levier important pour promouvoir un tourisme durable, valoriser l’identité nationale et transmettre un héritage unique aux générations futures.

Tekiano