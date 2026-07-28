Orientation universitaire 2026 : saisie des choix pour les bacheliers tunisiens jusqu’au 31 juillet

Le site officiel de l’orientation universitaire en Tunisie est ouvert à la saisie des choix pour tous les élèves admis au baccalauréat 2026. La session principale de l’orientation universitaire au titre de l’année 2026 se poursuit jusqu’au 31 juillet en cours et ce, conformément au guide de l’orientation universitaire.

La session principale de l’orientation concerne l’ensemble des admis au baccalauréat 2026, à l’exception des candidats ayant déjà confirmé leur affectation dans le cadre de la session des lauréats. Les résultats de ce premier tour seront annoncés le 7 août 2026.

Les nouveaux bacheliers devront accéder au site officiel de l’orientation universitaire, saisir leur numéro de baccalauréat, leur numéro de carte d’identité nationale ainsi que leur mot de passe, puis enregistrer et classer leurs choix par ordre de préférence, en se référant au guide des capacités d’accueil publié sur le même site.

Lorsqu’un candidat est provisoirement admis dans une filière nécessitant un test d’admission, il devra se présenter à l’établissement universitaire concerné à la date indiquée sur la fiche d’affectation qui sera délivrée lors de la publication des résultats de la session principale.

A noter que le candidat doit renseigner au moins six choix pour que sa fiche soit enregistrée. Une fois l’opération effectuée, un reçu apparaitra sur l’écran sachant qu’il est possible de modifier ses choix avant l’achèvement des délais, soit le 31 juillet en cours.

Les candidats qui n’ont pas reçu le mot de passe d’accès au site de l’orientation en raison du changement de numéro de téléphone mobile doivent acquérir une nouvelle carte SIM enregistrée à leur nom et associée à leur carte d’identité nationale, puis accéder à la rubrique “mise à jour du numéro de téléphone” sur le même site.

Après un délai de 24 heures, ils devront envoyer un SMS au 85000 contenant « PWD », suivi d’un espace puis de leur numéro de baccalauréat, afin d’obtenir leur mot de passe, en veillant à ce que le message soit transmis avec succès.

Quelque 78 575 sur un total de 154 928 candidats ont réussi le baccalauréat en 2026.

Tekiano avec TAP