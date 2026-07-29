La caserne El Attarine abrite le premier chantier-école du projet SAWN au coeur de la médina de Tunis

Le premier chantier-école SAWN est lancé à la Médina de Tunis, précisément à la caserne El Attarine. Cette initiative ambitionne de former les jeunes aux métiers du patrimoine indique l’Institut français de Tunisie.

Le projet SAWN est portée par l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD Tunisie) en partenariat avec la Fondation Kamel Lazaar et l’Institut National du Patrimoine (INP). Il désire former une nouvelle génération de spécialistes de la restauration du patrimoine tout en contribuant à la valorisation d’un site historique emblématique.

Le coup d’envoi de ce premier chantier-école a été donné le 23 juillet 2026, en présence de plusieurs partenaires institutionnels et associatifs, notamment l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) et association Mdinti, tous mobilisés autour d’un objectif commun celui préserver le patrimoine architectural tunisien tout en favorisant l’insertion professionnelle des jeunes.

Ce chantier-école s’adresse à un public varié composé d’apprenants de la formation professionnelle, d’étudiants et de jeunes en décrochage scolaire. À travers une approche basée sur l’apprentissage en situation réelle, les participants découvrent les techniques et les savoir-faire liés à la restauration du patrimoine bâti.

La caserne El Attarine en préparation pour Jaou Tunis 2026

Au-delà de sa dimension pédagogique, ce chantier participe également à la réhabilitation de la caserne El Attarine, un bâtiment historique de la Médina de Tunis. Les travaux engagés permettront de préparer ce lieu à accueillir la 8ᵉ édition de Jaou Tunis – Biennale de l’Image en Mouvement, qui se déroulera du 23 octobre au 22 novembre 2026.

Ce projet illustre ainsi la complémentarité entre formation, préservation du patrimoine et développement culturel. En redonnant vie à un site historique tout en offrant de nouvelles perspectives professionnelles à la jeunesse tunisienne, le chantier-école SAWN s’inscrit dans une dynamique de valorisation durable du patrimoine national et de transmission des savoir-faire aux générations futures.

Tekiano avec communiqué