La Semaine de la Musique Italienne : plusieurs spectacles dans les festivals de Tunisie

Dans le cadre prestigieux des célébrations du 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre l’Italie et la Tunisie, une série de manifestations culturelles exceptionnelles promues par l’Ambassade d’Italie à Tunis et l’Institut Culturel Italien, Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, sont attendues avec “La Semaine de la Musique Italienne”.

A Hammamet, Carthage et El Jem, les amateurs de la musique classique et de la musique de la botte auront l’occasion de se délecter des meilleurs sonorités grâce aux performances de 2 artistes de renommées internationales et d’orchestres symphoniques prestigieux.

Dimanche 2 août, le Festival International d’Hammamet recevra Mario Biondi, l’une des voix les plus emblématiques de la soul et du jazz européens. L’artiste célébrera les 20 ans de son album culte Handful of Soul, sorti en 2006, avec un concert placé sous le signe du groove, de l’émotion et des collaborations qui ont marqué sa carrière internationale.

Mardi 4 août, le Festival International de Carthage vibrera au son du légendaire Orchestre Rondò Veneziano, qui offrira une soirée exceptionnelle marquant le retour sur scène du Maestro Gian Piero Reverberi.

Fondateur et compositeur historique de l’ensemble, il a choisi la Tunisie pour ce qui est annoncé comme sa dernière apparition publique et l’ultime concert de sa carrière, faisant de cet événement un moment historique pour les amateurs de musique classique et contemporaine.

Les jeudi 6 et vendredi 8 août, le Festival International de Musique Symphonique d’El Jem accueillera l’Orchestre Instabile di Arezzo (OIDA), dirigé par le Maestro Filippo Zambelli, pour deux créations originales dans le cadre majestueux de l’amphithéâtre romain.

Le premier concert, « Cinecittà/Hollywood – Les grandes bandes originales du cinéma », rendra hommage aux œuvres de compositeurs mythiques tels qu’Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani et Henry Mancini.

Le second concert intitulé « Naples en Méditerranée », réunira les solistes Gianni Bruschi, Loredana Carannante et Carlo Putelli autour des plus belles chansons napolitaines et du répertoire lyrique, célébrant les liens culturels entre l’Italie et la Méditerranée.

Un voyage en Italie sans bouger de Tunisie en se laissant transporter par la beauté de la musique italienne c’est ce que propose cette série de spectacles menée par des artistes appartenant à différents univers et venant des quatre coins de la péninsule italique.

Tekiano