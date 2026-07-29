Météo en Tunisie : températures en baisse, pluies éparses

La Météo en Tunisie se caractérise par des nuages parfois denses sur les régions Est du Nord et du Centre, mercredi 29 juillet 2026, avec quelques pluies éparses et localement orageuses, et ciel partiellement nuageux ailleurs.

Vent de secteur Nord sur le Nord et le Centre et de secteur Est sur le Sud, relativement fort sur les régions côtières Est et sur le Sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré ailleurs.

Mer peu agitée à moutonneuse dans le Nord et agitée à localement très agitée sur les côtes Est.

Températures en légère baisse dans le Sud avec des maximales comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, entre 36 et 40 degrés dans les autres régions et atteignant 42 degrés dans l’extrême Sud.