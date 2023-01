Voici les applications les plus téléchargées au monde en 2022

La société Apptopia a récemment rendu public son classement annuel en prenant en compte à la fois Google Play. Et de l’App Store. Et voici le Top 10 :

Tiktok arrive en 1ère place avec 672 millions de téléchargements Instagram est 2ème avec 548 millions de téléchargements WhatsApp vient au 3ème rang avec 524 millions CapCut se classe 4ème avec 357 millions de téléchargements Snapchat occupe la cinquième place avec 330 millions Telegramse classe au sixième rang avec 310 millions Subway Surfers arrive en 7ème place avec 304 millions Facebook vient au 8ème place 298 millions Stumble Guys arrive au 9ème position 254 millions Spotify se classe 10ème avec 238 millions.

On constate que la compagnie chinoise Bytedance qui possède l’application la plus téléchargée au monde en 2022 (Tiktok) et CapCut, qui est arrivée en 3ème position, est la star de ce palmarès.