Mortadha Ftiti au Festival International de Dougga : une soirée mémorable célébrant les dix années de son parcours artistique

Mortadha Ftiti a présenté un spectacle dans le cadre de la 50e édition du Festival International de Dougga. Une soirée mémorable portée par une forte affluence, au cours de laquelle le chanteur tunisien a célébré dix années de son parcours artistique, marqué par une succession de succès.

Sur la scène du théâtre antique de Dougga, sublimée par une mise en lumière soignée, Mortadha Ftiti a ouvert la soirée avec « Chedda W Tezoul », avant d’enchaîner avec « Hkayetek Fet ».

Il était accompagnée d’une chorégraphie qui a insufflé énergie et dynamisme au spectacle. La parfaite harmonie entre les musiciens, les danseurs et la mise en scène a donné naissance à un tableau visuel et musical captivant dès les premiers instants.

Fidèle à son univers artistique, Mortadha Ftiti a une nouvelle fois mis en avant cette recherche d’une parole sincère et d’un rythme capable de créer un lien direct avec son public.

Il l’a démontré à travers l’interprétation de « Baba », puis de « Ma Samou Klemou », précédée d’un mawwal qui a permis au chanteur de mettre en valeur l’étendue de ses qualités vocales.

Au-delà de son propre répertoire, Mortadha Ftiti a tenu à satisfaire tous les goûts en consacrant une partie de la soirée au tarab. Il a ainsi interprété plusieurs classiques de l’inoubliable Abdel Halim Hafez et du chanteur Nour Mhanna, confirmant sa capacité à naviguer avec aisance entre différents univers musicaux.

Après cette parenthèse empreinte de nostalgie, l’artiste est revenu à ses plus grands succès. Le public a repris avec enthousiasme des titres devenus incontournables, parmi lesquels « Ya Li Bayaa », « Ma Tebkich », « Ya Sahbi », « Gamra », « Accident » et « 2000 Kteb ».

La soirée a ensuite atteint son apogée avec un « Cocktail Tounsi », qui a embrasé les gradins dans une ambiance rythmée par les chants, les applaudissements et les danses du public.

Pour conclure cette soirée, Mortadha Ftiti a interprété « Maâlabalich » puis « Ya Leïl ». Avant de quitter la scène, il a tenu à remercier chaleureusement les musiciens qui l’ont accompagné tout au long du spectacle, ainsi que le fidèle public de Dougga, dont l’enthousiasme et la présence ont une nouvelle fois fait de cette soirée un moment fort de la 50e édition du Festival International de Dougga.

Tekiano avec communiqué