Festival Oudhna des arts populaires 2026 : programme de la 2e édition

Le Festival international des arts populaires d’Oudhna revient pour une deuxième édition qui se déroulera du 22 juillet au 2 août 2026 au cœur du théâtre antique d’Oudhna, l’un des plus prestigieux sites archéologiques de Tunisie.

Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, le festival proposera onze soirées dédiées à la musique populaire tunisienne, au folklore et aux spectacles inspirés du patrimoine, en plus d’inviter des ambassadeurs des arts populaires d’autres pays.

Cette nouvelle édition ambitionne de séduire un large public tunisien et étranger grâce à une programmation qui met à l’honneur les traditions populaires tout en offrant une scène à des artistes reconnus.

À travers cet événement, les organisateurs souhaitent également promouvoir le patrimoine culturel immatériel et faire du théâtre antique d’Oudhna un espace de rencontre entre histoire, création artistique et mémoire collective.

Programme du Festival international des arts populaires d’Oudhna 2026

22 juillet : Concert d’ouverture avec le chanteur égyptien Ahmed Cheba, qui participera pour la première fois au festival.

23 juillet : Spectacle « Rabboukh » de Hatem Lajmi.

24 juillet : Spectacle « Ez-Zarda » de Nejla La Tunisienne.

25 juillet : Spectacle « Sinouj » d’Ahmed Ben Jami.

26 juillet : Soirée musicale avec Hichem Salam et Tlili Gafsi.

27 juillet : Concert de Mohamed Ali Lasmar.

28 juillet : Concert de Habib Chankaoui.

29 juillet : Grande soirée folklorique animée par plusieurs troupes traditionnelles.

30 juillet : Concert réunissant Abdelkrim Benzarti et Atef Nour.

31 juillet : Spectacle « El Fallaga » de Nasreddine Chbil.

2 août : Concert de clôture avec Hedi Habbouba.

Avec cette programmation riche en musique populaire et en spectacles patrimoniaux, le Festival international des arts populaires d’Oudhna 2026 confirme sa volonté de valoriser les traditions tunisiennes tout en offrant une expérience culturelle unique dans le cadre exceptionnel du théâtre antique d’Oudhna.

L’événement s’inscrit également dans une démarche de mise en valeur des sites archéologiques tunisiens à travers des manifestations culturelles capables de faire dialoguer le patrimoine historique et la création artistique contemporaine.