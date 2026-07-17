Météo en Tunisie : températures en hausse

La Météo en Tunisie affiche un temps chaud des températures en hausse vendredi 17 juillet 2026. Le ciel est partiellement couvert, à progressivement très nuageux l’après-midi, notamment sur les hauteurs ouest du pays, avec apparition possible de cellules orageuses localement.

Les cellules orageuses seront accompagnées de pluies éparses qui concerneront par la suite certaines régions à l’est.

Le vent soufflera de secteur sud faible à modéré, s’orientant vers le nord en fin de journée au nord, de secteur est au centre et au sud.

L’institut national de météorologie indique que les températures sont en hausse avec des maximales qui varient entre 40°C et 44°C près des côtes et entre 45°C et 48°C ailleurs.