Orientation universitaire 2026 : la Cité des sciences à Tunis abrite 2 journées d’information pour les nouveaux bacheliers

Les Journées nationales d’information sur l’orientation universitaire 2026 se déroulent les 22 et 23 juillet à la Cité des sciences à Tunis (CST). Organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec la CST, cet événement s’adresse aux nouveaux bacheliers afin de les accompagner dans le choix de leur future formation universitaire.

Cette initiative intervient à une période clé du calendrier de l’orientation universitaire et offre aux futurs étudiants l’opportunité de mieux comprendre les différentes filières disponibles, leurs conditions d’accès ainsi que les perspectives académiques et professionnelles qu’elles offrent.

Au cours de ces deux journées, les participants pourront assister à une série de conférences, rencontrer des spécialistes de l’enseignement supérieur et découvrir les offres de formation proposées par les universités tunisiennes.

La première journée, mercredi 23 juillet 2026, sera notamment consacrée à la présentation des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur et des principales nouveautés de l’offre de formation universitaire.

Des experts partageront également des conseils pratiques pour aider les étudiants à réussir leur orientation et à construire un parcours académique cohérent avec leurs ambitions professionnelles.

Les conférences mettront en lumière plusieurs secteurs porteurs qui recrutent de plus en plus de diplômés. Les visiteurs pourront découvrir les formations et les débouchés dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que les sciences de gestion, les énergies renouvelables, le multimédia, l’intelligence artificielle, l’analyse des données (Data Analytics) et la cybersécurité.

Une exposition permettra également aux bacheliers d’échanger directement avec les représentants des établissements d’enseignement supérieur afin d’obtenir des informations sur les cursus, les conditions d’admission et les opportunités de carrière.

La journée du 23 juillet sera consacrée à la présentation des formations dans plusieurs autres disciplines stratégiques, notamment :

– les sciences et techniques de la santé ;

– les études technologiques ;

– les études préparatoires aux formations d’ingénieurs ;

– les sciences juridiques ;

– et l’informatique.

Les participants pourront également assister aux témoignages de diplômés et de compétences universitaires ayant réussi leur parcours. Ces retours d’expérience permettront aux nouveaux bacheliers de mieux appréhender les réalités des différentes filières et d’effectuer un choix éclairé en fonction de leurs compétences, de leurs centres d’intérêt et des besoins du marché de l’emploi.

Tekiano