La STEG autorise l’installation de batteries de stockage pour les systèmes solaires résidentiels

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a annoncé mercredi 22 juillet 2026 que les clients résidentiels sont désormais officiellement autorisés à installer des batteries de stockage pour les systèmes photovoltaïques raccordés à des onduleurs hybrides.

Dans un communiqué, la STEG a qualifié cette mesure de « stratégique », estimant qu’elle s’inscrit dans le cadre de la promotion des investissements dans les énergies renouvelables, alors que la Tunisie fait face à des températures exceptionnellement élevées et à une forte pression sur le réseau électrique national.

Selon la société, cette décision permettra aux particuliers équipés de panneaux solaires de continuer à alimenter leurs habitations grâce à l’électricité stockée dans leurs batteries, y compris lors des coupures temporaires d’électricité liées aux opérations de délestage du réseau.

La STEG a toutefois appelé les usagers à respecter les exigences techniques prévues, afin de garantir la sécurité de ses agents et techniciens lors des interventions de maintenance sur le réseau, ainsi que la protection des installations domestiques.

L’entreprise a également indiqué avoir mis en ligne, sur son site internet, un guide technique de plus de 140 pages, rédigé en français et destiné au grand public, aux services techniques de la STEG et aux installateurs agréés.

Ce document précise les conditions et les spécifications minimales à respecter pour la conception, l’installation et la maintenance de ces systèmes de stockage d’énergie.

Tekiano avec TAP