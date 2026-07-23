Météo en Tunisie : températures toujours en hausse

La Météo en Tunisie se distingue par des températures toujours en hausse jeudi 23 juillet 2026. Le ciel est couvert par quelques nuages, puis le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies sur les hauteurs ouest du centre, l’après-midi. Ces précipitations concerneront certaines régions de l’Est, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Vent de secteur Est près des côtes et de secteur ouest dans le reste des régions, faible à modéré puis se renforçant relativement près des côtes nord, au cours de la nuit.

Mer peu agitée à agitée dans le nord. Les températures maximales sont comprises entre 36 et 42 degrés près des côtes et sur les hauteurs et entre 43 et 49 degrés ailleurs, avec vent de sirocco.