Fête de la République Tunisienne : grâce présidentielle pour 2.439 détenus

A l’occasion de la fête de la République Tunisienne qui coïncide cette année avec le samedi 25 juillet 2026, le président Kais Saied a accordé dans la soirée du jeudi 23 juillet une grâce présidentielle à 2 439 détenus.

Le chef de l’Etat a également donné ses instructions en vue d’accorder la libération conditionnelle à 490 autres détenus, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Fête de la République, lit-on dans un communiqué partagé par la page Facebook de Présidence Tunisie.

A noter que la liste des détenus graciés comprend l’ancien président de la Fédération tunisienne de football, Wadi El Jari et le candidat à l’élection présidentielle, Ayachi Zammel selon les sources de la radio Mosaique Fm.

Tekiano