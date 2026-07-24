La Poste tunisienne met en garde les détenteurs de cartes e-Dinar Wallet contre des opérations de phishing

La Poste tunisienne met en garde les détenteurs de cartes de paiement électronique et de portefeuilles numériques e-Dinar Wallet contre des sites internet usurpant son identité afin de soutirer leurs données personnelles dans le cadre d’opérations de hameçonnage ou phishing et de piratage.

La poste tunisienne a précisé dans un communiqué paru sur Facebook n’avoir aucun lien avec ces plateformes frauduleuses, soulignant qu’il ne demande jamais à ses clients de communiquer leur mot de passe ni leur code confidentiel.

La Poste tunisienne a indiqué avoir engagé les procédures judiciaires nécessaires contre les sites concernés et demande aux internautes de faire preuve de vigilance.