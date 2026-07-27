Khalil Jendoubi et Firas Katoussi remportent deux médailles d’or au Portugal Open 2026

Khalil Jendoubi et Firas Katoussi remportent deux médailles d’or dimanche 26 juillet 2026, à l’occasion de l’Open du Portugal de takewondo ou Portugal Open 2026 informe la Fédération Tunisienne de Taekwondo.

Kalil Jendoubi, qui revenait de blessure, s’est imposé en finale des -68 kg devant le norvégien Kristian Borgen contraint d’abandonner sur blessure. Il s’était qualifié en finale aux dépens de l’argentin, Jose Acuna (2-1).

Firas Katoussi, a disposé en finale de la catégorie des -87 kg du burkinabé Faysal Sawadogu (2-0). En demies, il avait battu l’espagnol Pena Iago Mallo (2-0).

Les taekwondoïstes tunisiens, champions olympiques et champions du monde participent à ce tournoi pour gagner plus de points et en prévision de la 20e édition des Jeux Méditerranéens de Tarente 2026 prévus du 21 août au 3 septembre 2026 en Italie.

Tekiano