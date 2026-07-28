Météo en Tunisie : températures entre 29 et 44 degrés

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu nuageux. Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort près des côtes est, fort sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré ailleurs.

La mer est agitée à très agitée sur les côtes est. Les températures sont maximales comprises entre 29 et 34 degrés près des côtes et sur les hauteurs, entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions.

Les températures atteignent 41 degrés dans le sud-ouest et 44 degrés dans l’extrême sud avec vent de sirocco.