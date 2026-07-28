Orchestre L’Orphéon signe deux soirées d’exception au Festival de musique symphonique d’El Jem 2026

Le Festival international de musique symphonique d’El Jem a vibré aux rythmes de deux soirées d’exception portées par l’Orchestre L’Orphéon, devant un public nombreux, attentif et conquis.

Sous la direction musicale de Clément Rousseau, l’orchestre a proposé une programmation ambitieuse, durant le weekend du 24 et 25 juillet, construite autour des liens profonds entre Orient et Occident, entre héritages musicaux, imaginaires partagés et dialogues culturels.

La soirée du 24 juillet s’est ouverte avec la Suite Andalouse de Marcel Khalifé, dans une version pour oud et orchestre symphonique. Cette œuvre, rarement donnée en concert, occupe une place singulière dans l’histoire du oud et de la musique orientale.

Elle incarne la rencontre entre deux mondes musicaux, en faisant du oud non pas un simple instrument d’accompagnement, mais un véritable soliste au cœur du discours orchestral.

Portée par Maher Karoui, ancien élève du compositeur, cette interprétation a donné toute sa mesure à une partition d’une grande intensité poétique, où la sensibilité orientale s’est mêlée à la richesse des couleurs symphoniques.

En collaboration avec l’Institut du Monde Arabe, ce moment musical a offert au public une lecture lumineuse de l’univers de Marcel Khalifé, compositeur et interprète dont l’œuvre a contribué à renouveler la place du oud dans la création contemporaine.

Le 25 juillet, la seconde soirée s’est ouverte avec Le Boléro de Maurice Ravel. Œuvre emblématique du répertoire orchestral, le Boléro a immédiatement capté l’attention par son rythme obstiné, sa montée progressive et son orchestration d’une grande précision.

Sa présence en première partie a donné à la soirée une tension continue, presque hypnotique, installant d’emblée une atmosphère intense et captivante.

Cette œuvre, inspirée par une Espagne fantasmée comme espace de rencontre entre Europe et Maghreb, témoigne elle aussi de la fascination durable exercée par les cultures occidentales sur les compositeurs européens.

La soirée s’est poursuivie avec Schéhérazade de Rimski-Korsakov, vaste fresque symphonique inspirée des Mille et Une Nuits. À travers ses quatre mouvements, l’œuvre déploie un univers d’une extraordinaire richesse narrative et orchestrale, donnant à entendre tantôt les tempêtes marines, tantôt les aventures fabuleuses de Sinbad, les amours princières ou encore l’effervescence de Bagdad. L’orchestre a su rendre avec éclat cette écriture foisonnante, saluée par de longs applaudissements.

En réunissant ces œuvres, L’Orphéon a proposé bien plus qu’un concert : une véritable réflexion musicale sur les circulations d’influences, les regards croisés et les passerelles entre traditions. Fidèle à sa vocation, l’ensemble a affirmé sa volonté de faire entendre un répertoire exigeant tout en le rendant accessible à un large public, dans un esprit de découverte, de partage et de transmission.

L’Orphéon est un orchestre symphonique fondé en 2023 à l’initiative de Clément Rousseau, son directeur musical. Né de la volonté de partager la richesse du répertoire symphonique, l’ensemble a pour mission de diffuser et de démocratiser la musique classique, en la rendant accessible à un public large et diversifié.

Réunissant une cinquantaine de musicien.ne.s professionnel.le.s diplômé.e.s d’établissements supérieurs d’Île-de-France, l’Orphéon se distingue par son énergie, son exigence artistique et son esprit collectif. L’orchestre s’attache particulièrement à explorer des œuvres moins fréquemment jouées, offrant ainsi au public la découverte de pages méconnues du répertoire.

Tekiano avec communiqué