Zeineb Melki remporte le prix de la meilleure actrice au Festival du film arabe de Casablanca pour son interprétation dans le film Looking for Ayda (Comme si elle n’avait jamais existé), réalisé par Sarra Abidi, informe le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Après sa première mondiale dans la section « Horizons du cinéma arabe » du Festival international du film du Caire en 2025, le film était en compétition officielle des longs métrages lors de cette édition du festival marocain organisée du 17 au 24 juillet 2026.

Le film tunisien Looking for Ayda, d’une durée de 101 minutes, raconte l’histoire d’Ayda, une femme d’une quarantaine d’années vivant seule dans un quartier de Tunis. Employée depuis des années dans un centre d’appels, elle vend par téléphone des offres de voyages à une clientèle européenne en utilisant le pseudonyme de « Clara » et en répétant inlassablement les mêmes formules en français.

Le film réunit Zeineb Malki, Nour Hajri, Mohamed Yahia Jaziri, Yosr Gallaï, Fatma Fellahi et Sondes Belhassen. Il s’agit du deuxième long métrage de fiction de Sarra Abidi, après la réalisation de trois courts métrages.

Le Festival du film arabe de Casablanca a réuni cette année 27 œuvres, dont 12 longs métrages de fiction et documentaires ainsi que 15 courts métrages, représentant plusieurs pays arabes, notamment la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Palestine, l’Arabie saoudite, l’Irak, la Jordanie, l’Égypte et le Liban.

Le film Looking for Ayda de Sarra Abidi est attendu prochainement au Festival du film de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Tekiano