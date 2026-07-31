Eclipse partielle du Soleil : la Cité des Sciences à Tunis organise une manifestation inédite à Sejnane

A l’occasion de l’éclipse totale de Soleil, attendue mercredi 12 août 2026 au niveau de plusieurs régions au nord du Groenland, l’Islande, l’Espagne ainsi que certaines zones du bassin méditerranéen, une éclipse partielle du Soleil sera observable en Tunisie.

La cité des Sciences à Tunis informe que ce phénomène sera visible sous la forme d’une éclipse partielle de Soleil, coïncidant avec le coucher du soleil. La Lune masquera jusqu’à 59,3 % du disque solaire, offrant aux observateurs un spectacle céleste rare et spectaculaire à l’horizon ouest.

L’éclipse débutera en Tunisie à 18h40, alors que le Soleil se trouvera à environ 6° au-dessus de l’horizon. Le phénomène atteindra son maximum à 19h11, pratiquement au moment du coucher du Soleil, lorsque près de 60 % de sa surface apparente sera occultée par la Lune. La fin de l’éclipse interviendra après le coucher du Soleil.

En Tunisie, cet événement est donc classé comme une ‘éclipse sous l’horizon’, puisque le Soleil disparaîtra avant la fin complète du phénomène, précise la cité des sciences à Tunis.

Manifestation astronomique exceptionnelle sur le site de Sidi Mechreg à Sejnane

La Cité des Sciences à Tunis organise une manifestation astronomique exceptionnelle, afin de permettre au public d’observer la plus grande partie possible de cette éclipse dans des conditions optimales sur le site de Sidi Mechreg à Sejnane sis gouvernorat de Bizerte.

C’est l’un des meilleurs sites de Tunisie pour observer ce phénomène d’éclipse solaire partielle puisqu’il bénéficie d’un horizon ouest entièrement dégagé sur la mer Méditerranée.

Au programme l’observation de l’éclipse partielle de Soleil (de 18h30 à 19h20) en suivant des lifférentes phases de l’éclipse à l’aide de télescopes équipés de filtres solaires spécialement conçus pour cette observation. Le maximum de l’éclipse (59,3 % du disque solaire occulté) sera observé à 19h11.

Une conférence scientifique intitulée “L’éclipse partielle de Soleil du 12 août 2026” est aussi attendue de 19h30 à 20h00 pour expliquer le mécanisme des éclipses solaires, les conditions d’observation de celle du 12 août 2026 en Tunisie ainsi que les principaux phénomènes astronomiques attendus au cours des prochaines années.

A partir de 20h00, la CST propose une séance de tourisme astronomique avec observation de la planète Vénus, observation de plusieurs objets du ciel profond et découverte des principales constellations et étoiles visibles dans le ciel d’été.

La Cité des Sciences à Tunis rappelle qu’il est strictement déconseillé de regarder directement le Soleil sans protection adaptée, sous peine de provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles.

Pour observer l’éclipse en toute sécurité, il est indispensable d’utiliser des lunettes certifiées pour l’observation des éclipses solaires ou des télescopes et instruments d’observation équipés de filtres solaires homologués.

Par ailleurs, la Cité des Sciences invite le grand public, les familles, les passionnés d’astronomie, les élèves et les étudiants à participer à cette manifestation scientifique exceptionnelle afin de partager ensemble ce moment unique et d’admirer l’un des plus beaux spectacles célestes visibles depuis la Tunisie.

Tekiano