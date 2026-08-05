Météo en Tunisie : cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur le nord et le centre

La Météo en Tunisie sera favorable à à la formation de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur le nord et le centre du pays, dans l’après-midi du mercredi 05 juillet 2026.

L’Institut nationale de la météorologie (INM) indique que des précipitations seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats de Siliana, Kairouan, Zaghouan, du Grand Tunis et de Nabeul, où les cumuls les plus élevés devraient varier entre 20 et 40 mm.

Le vent soufflera de secteur Nord sur le Nord et de secteur Est sur le Centre et le Sud. Il sera relativement fort près des côtes Nord, puis gagnera progressivement les autres côtes ainsi que le Sud, où il suscitera des phénomènes locaux de sable et de poussière. Les rafales se renforceront temporairement sous orages.

La mer sera peu agitée à agitée. Les températures accuseront une baisse au Nord et au Centre, tout en restant élevées dans le Sud.

Les températures maximales oscilleront entre 32 et 36 degrés sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 37 et 42 degrés sur le reste des régions, atteignant 46 degrés sur le Sud-Ouest avec apparition de coups de sirocco.