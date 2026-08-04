Eya Bellagha remporte le prix de la Meilleure actrice débutante au Festival du film d’Amman 2026

La jeune actrice Eya Bellagha a remporté le prix de la Meilleure première interprétation féminine (Best First-time Lead Actress) lors de la 7ᵉ édition du Festival international du film d’Amman – Awal Film, organisée du 26 juillet au 3 août 2026 en Jordanie, informe le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Cette prestigieuse distinction récompense sa performance dans le long métrage Where the Wind Comes From (وين ياخذنا الريح), premier film de la réalisatrice tunisienne Amel Guellaty, déjà largement salué dans les plus grands festivals internationaux.

Avec ce prix de la Meilleure première interprétation féminine, Eya Bellagha s’impose comme l’une des révélations du cinéma arabe. Dans Where the Wind Comes From, elle incarne Alyssa, une jeune femme libre, déterminée et audacieuse, qui refuse de se résigner face aux difficultés sociales et administratives.

Son interprétation, à la fois spontanée, sensible et pleine d’énergie, a convaincu le jury du Festival d’Amman. Cette récompense vient couronner un rôle qui a déjà séduit les spectateurs lors des nombreuses projections internationales du film.

Cette distinction représente également une reconnaissance importante pour toute l’équipe du film et pour sa réalisatrice Amel Guellaty, dont le premier long métrage poursuit une remarquable carrière à travers les festivals.

Where the Wind Comes From est un road movie lumineux au cœur de la Tunisie. Cette comédie dramatique entraîne les spectateurs dans un véritable road movie poétique, traversant plusieurs régions du pays, de Tunis jusqu’à Djerba.

Le film met en scène deux jeunes héros interprétés par Eya Bellagha et Slim Baccar, accompagnés de plusieurs figures du cinéma tunisien telles que Sondos Belhassen, Lassaad Jamoussi, Sawsen Maâlej, Fatma Sfar et Mohamed Grayaâ.

À travers cette aventure, Amel Guellaty dresse le portrait d’une jeunesse tunisienne confrontée aux obstacles administratifs, aux inégalités sociales et au regard parfois pesant de la société. Pourtant, malgré les difficultés, les deux protagonistes gardent intact leur désir de liberté, d’émancipation et de réalisation personnelle.

Le film offre également une magnifique mise en valeur des paysages tunisiens, faisant du voyage de ses personnages une véritable invitation à découvrir la richesse du pays.

Synopsis de Where the Wind Comes From

Meilleurs amis depuis leur enfance, Alyssa, jeune femme intrépide, et Mehdi, artiste sensible, vivent dans un quartier populaire de la banlieue sud de Tunis où ils se sentent enfermés dans un quotidien sans perspective.

Lorsque Alyssa découvre un concours artistique organisé à Djerba, elle y voit une occasion unique de changer leur destin. Elle convainc Mehdi de prendre la route avec elle pour une aventure qui les conduira à travers toute la Tunisie. Ce voyage initiatique mettra leur amitié, leurs rêves et leurs convictions à rude épreuve.

Amel Guellaty, une réalisatrice tunisienne qui s’impose à l’international

Née à Tunis en 1988, Amel Guellaty est réalisatrice, scénariste et photographe. Diplômée en droit de la Sorbonne, elle débute dans le cinéma comme assistante réalisatrice auprès d’Olivier Assayas sur Après Mai puis d’Abdellatif Kechiche sur Mektoub, My Love.

Elle se fait rapidement remarquer grâce à ses courts métrages. Son film Black Mamba (2017) est sélectionné dans plus de 60 festivals internationaux et remporte une vingtaine de récompenses. En 2022, elle réalise Chitana, un court métrage engagé abordant les violences subies par les personnes LGBTQIA+ en Tunisie.

En parallèle de sa carrière cinématographique, elle développe une activité de photographe de mode et suit une formation à l’International Center of Photography (ICP) de New York. Depuis sa première mondiale au Festival de Sundance 2025, Where the Wind Comes From connaît une carrière internationale remarquable.

Le film a notamment été sélectionné dans plusieurs festivals de référence, dont Rotterdam et Toronto, avant de décrocher plusieurs distinctions majeures :

– Étoile d’El Gouna du meilleur film de fiction arabe au Festival d’El Gouna 2025 (Égypte) ;

– Golden Bee Award du meilleur long métrage au Mediterranean Film Festival de Malte ;

– Prix du meilleur scénario et Prix du public lors des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2025.

Le prix remporté à Amman par Eya Bellagha au Festival international du film d’Amman 2026 vient enrichir un palmarès déjà impressionnant et confirme le succès d’une œuvre qui porte haut les couleurs du cinéma tunisien.

Cette consécration confirme enfin le talent d’Amel Guellaty, dont le premier long métrage s’affirme comme l’une des œuvres majeures du cinéma tunisien contemporain, grâce à un récit profondément humain, une mise en scène sensible et une vision résolument tournée vers la jeunesse et l’espoir.

Tekiano