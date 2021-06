Fan/فن Amore, Danza e Costumi/ Exposition de costumes de danse de Mario Ferrari

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis en co-organisation avec l’Institut Culturel Italien, IIC Tunisi, vous invitent à assister à l’exposition de costumes de danse créés par Mario Ferrari, du 25 juin au 10 juillet 2021 au Salon de l’Institut Culturel Italien, 80 avenue Mohamed V Tunis.

Ces Costumes pour le ballet sont créés par le créateur italien Mario Ferrari, au cours des 20 dernières années, qui exposera 30 modèles réalisés pour des compagnies différentes, festivals et expositions autour du monde.

Parmi ces modèles figureront des costumes réalisés pour les spectacles “Didone et Enea” et “Romeo et Juliette”, présentés au Théâtre de l’Opéra de Tunis durant les deux dernières années. Ces productions ont été conçues dans le cadre d’une collaboration artistique entre la Tunisie et l’Italie.

Seront également exposés, des costumes créés pour des spectacles comme “Il Grande Viaggio del Divino Dante, “Fatidicus” et les tutus appartenant à la tradition classique comme la Bayadere, la Belle au bois dormant, Paquita et quelques modèles uniques inspirés au ballet de Cendrillon et de Casse-Noisettes.

Mario Ferrari est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Rome où il développe ses qualités de peintre et sculpteur. Sa carrière intense se poursuit comme danseur et performer de spectacles, alternée à des travaux de styliste et scénographe.

Ce créateur dont les costumes et scénographies des spectacles de danse ont été présentés dans le monde entier, est lauréat de prix internationaux, comme celui de la Danse Contemporaine de Cuba, du Théâtre Massimo de Palerme, le Ballet de Toscane et la compagnie OPLAS.

Cet artiste créateur est à cheval entre l’Italie, à Umbertide (PG), siège la maison mère de son atelier de haute couture, et la Tunisie où il a créé un projet innovant de haute couture. Dans ses costumes, il conjugue la tradition et l’innovation, toujours dans le respect de principes et d’éco-durabilité, particulièrement dans le choix des tissus.

Pour une immersion dans l’univers de la danse et de la création de costumes, c’est sous le signe de la rencontre amoureuse que se tient cette exposition, un sentiment partagé par tous ceux qui ont participé à sa mise en œuvre.

Tekiano avec TAP