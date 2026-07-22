Rafraf et Sidi Ali El Mekki : maitrise de l’incendie qui s’est déclenché dans la zone forestière

Les équipes de protection civile à Bizerte et les différentes structures relevant de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation des secours ont réussi mercredi 22 juillet 2026 à maitriser les incendies qui se sont déclenchés dans les forêts de la régions.

Cette action s’est déroulée en coordination avec les comités locaux et les unités sécuritaires et militaires ainsi que les composantes de la société civile qui ont unis leurs forces pour éteindre l’incendie qui s’est déclaré mardi dans la zone forestière entre Rafraf et Sidi Ali El Mekki dans la délégation de Ghar El Melh, après plus de 16 heures d’interventions continues.

Une source officielle a indiqué à l’Agence TAP que les opérations de surveillance et de refroidissement se poursuivront pour éviter le risque d’une éventuelle reprise du feu, en raison de l’augmentation des températures et des rafales de vent.

Bien qu’aucune perte humaine n’ait été enregistrée, des dommages matériels ont été constatés dont un abri incendié sur la plage de “Bounta”, selon la même source, ajoutant que les opérations d’évaluation des dégâts sont toujours en cours.

Tekiano avec TAP