Le village Kèn lance la première édition du Festival international de Kèn en août

La première édition du Festival international de Kèn est prévue du 1er au 15 août 2026. Il s’agit d’une première édition célébrant les arts, la musique, le patrimoine, l’artisanat de Tunisie et les cultures du monde dans un cadre unique, celui du Village vivant Kèn situé à Bouficha dans le gouvernorat de Sousse.

Le village Kèn est créé en 1984. Il s’est construit autour d’une vision conciliant modernité et tradition, avec l’ambition de redonner toute sa place au geste artisanal dans le monde contemporain. Véritable lieu de création et de partage, il propose chaque année plus de quinze expériences immersives autour des savoir-faire et des métiers d’art.

La cité d’art et de métiers Kèn réunit également plus de 300 objets façonnés à la main et rassemble chaque année plus de 40 artisans et créateurs, faisant de Kèn un espace vivant où patrimoine, innovation et créativité se rencontrent.

Le programme de la première édition du Festival international de Kèn sera dévoilé ultérieurement.

Tekiano avec TAP