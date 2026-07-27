Les soldes d’été 2026 en Tunisie débutent en août

Les soldes d’été 2026 en Tunisie débutent vendredi 7 août pour se poursuivre durant au moins de six semaines. Cette date est fixée conformément à la loi n°40 de 1998 régissant les modalités des ventes commerciales.

Le président de la Chambre nationale syndicale du commerce des vêtements et tissus relevant de l’UTICA, Mohsen Ben Sassi, indique que cette période représente une opportunité importante pour dynamiser l’activité commerciale.

Les commerçants sont invités à appliquer des réductions qui devront atteindre au moins 20 %. Les soldes permettront aux familles tunisiennes d’acquérir des vêtements, chaussures et accessoires à des prix plus accessibles, notamment en prévision de la rentrée scolaire 2026 – 2027.